Wszystkie wcielenia Joaquina Phoenixa na nowym plakacie ''Beau is Afraid'' - zwiastun już niedługo! 0

Joaquin Phoenix, ''Joker''

Oto Phoenix w czterech różnych etapach życia swojego bohatera, od chłopca do staruszka. Oczywiście do wersji chłopięcej został on cyfrowo odmłodzony.

A już za parę dni doczekamy się pierwszego zwiastuna. Jego premiera we wtorek, 10 stycznia.

Za produkcję Beau is Afraid odpowiada studio A24. Projekt ten opisywany jest jako intymny, obejmujący dziesięciolecia portret jednego z odnoszących największe sukcesy przedsiębiorców wszech czasów.

Fabularne szczegóły produkcji nie są znane. Wiadomo, że film ma łączyć w sobie elementy wielu gatunków filmowych, w tym dramatu, komedii, thrillera i horroru. Szykuje się więc niezła mieszanka wybuchowa.

Scenariusz do *Beau is Afraid* napisał sam Ari Aster. W obsadzie znajdują się także Parker Posey, Stephen McKinley Henderson, Denis Menochet, Michael Gandolfini, Nathan Lane, Amy Ryan i Kylie Rogers.

Premiera filmu w kwietniu tego roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

W 2011 roku Ari Aster nakręcił krótkometrażówkę Beau należącą do gatunku komediowego horroru. Opowiadała ona o mężczyźnie, którego terroryzowała złowroga siła. Na razie jednak związek tej produkcji z omawianym filmem nie został przez reżysera potwierdzony. Choć nowy tytuł mógłby sugerować, że obie produkcje mają ze sobą coś wspólnego. Czy tak jest, myślę, że dowiemy się dopiero w trakcie premiery.

Źrodło: Bloody Disgusting