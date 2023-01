Krótkie, ale mocne wideo promujące slasher ''Winnie the Pooh: Blood and Honey'' 0

Stumilowy Las przestał być miłym i bezpiecznym miejscem. Teraz na swoje ofiary polują w nim Kubuś Puchatek i Prosiaczek. W sieci zadebiutował krótki materiał wideo promujący slasher Winnie the Pooh: Blood and Honey, który nie szczędzi nam typowo gatunkowych widoków.

Winnie the Pooh: Blood and Honey to wariacja z postaciami z książek dla dzieci A.A. Milne w roli głównej. Kubuś Puchatek i Prosiaczek nie są już mili. To zabijający z zimną krwią mordercy.

Twórca nazywa swój projekt przerażającą opowieścią o legendzie Kubusia Puchatka. Za reżyserię i scenariusz tej makabrycznej wersji dziecięcej opowiastki odpowiada Rhys Frake-Waterfield, dla którego jest to debiutancki projekt. Jest on także autorem scenariusza. Na ekranie ujrzymy Amber Doig-Thorne, Maria Taylor i Danielle Scott.

Znany z kart powieści chłopiec Christopher Robin dorósł i udaje się do college’u co powoduje, iż porzuca swoich dawnych przyjaciół. Powoduje to, że życie Kubusia Puchatka i Prosiaczka staje się niezwykle trudne. Obaj zaczynają przymierać głodem. Zaczynają więc radzić sobie sami, co powoduje wyzwolenie w nich pierwotnych, typowo zwierzęcych instynktów. Przestali być oswojonymi, miłymi zwierzątkami, a stali się złośliwym i niebezpiecznym niedźwiedziem oraz świnią, którzy polują i za wszelką cenę szukają zdobyczy.

Premiera filmu 15 lutego.

Źrodło: Collider