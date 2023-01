Nicole Kidman w obsadzie kolejnego dzieła Taylora Sheridana 0

Taylor Sheridan, twórca hitowej ranczerskiej produkcji Yellowstone i jej prequelów, wychodzi poza to uniwersum. Kolejnym projektem nad jakim pracuje jest serial Lioness, do którego zatrudnił słynną hollywoodzką aktorkę Nicole Kidman. Produkcja powstaje oczywiście dla Paramount+.

Fabuła Lioness przeniesie nas do środowiska CIA i co ciekawe opiera się na prawdziwym programie agencji. Kidman wciela się w Kaitlyn Meade, starszą przełożoną, która ma za sobą długą karierę w polityce. Do CIA zwerbowana zostaje młoda marines Cruz Manuelos, której zadaniem jest zaprzyjaźnienie się z córką pewnego terrorysty i obalenie jego organizacji od wewnątrz.

W obsadzie Lioness znajdują się także Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira jako Cruz Manuelos, Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Hannah Love Lanier, Stephanie Nur i Jonah Wharton. Kidman oprócz pojawienia się na ekranie, objęła także funkcję jednego z producentów wykonawczych.

Nicole Kidman to utalentowana i nagradzana aktorka, która pięciokrotnie była norminowana do Oscara, z czego raz zdobyła tą prestiżową nagrodę. Wcześniej występowała głównie w pełnometrażowych produkcjach, jednak w ostatnich latach znacznie częściej zaczęła pojawiać się w świecie telewizji. Podziwiać jej aktorskie zdolności mogliśmy już w Wielkich kłamstewkach, Od nowa oraz Dziewięcioro nieznajomych.

