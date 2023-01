James Wan chciałby zrobić własną wersję ''Robotów śmierci'' 0

James Wan uznawany jest za największego twórcę horrorów obecnego pokolenia. Jego wizje trafiają do widzów, a dzięki takim produkcjom jak ’’Piła’’ czy ’’Obecność’’ wzniósł ten gatunek na nowe wyżyny. Filmowiec kocha ten gatunek filmowy, co widać w jego produkcjach. Ostatnio zainteresował się on starym klasykiem Roboty śmierci, który z chęcią zrealizował by od nowa, wprowadzając do produkcji własny, niepowtarzalny styl.

Roboty śmierci to horror z 1986 roku w reżyserii Jima Wynorskiego. W jednym z amerykańskich centrów handlowych, na straży zamiast ludzi, pewna firma wprowadza trzy roboty. W wyniku uderzenia pioruna w centrum, dochodzi do zwarcia w podpiętych do prądu maszynach. Teraz ich celem nie jest ochrona obiektu, ale zabicie każdego kto się w nim znajduje. Nie wiedząc nic o tym, grupka pracowników zostaje na noc w jednym ze sklepów. A już niedługo roboty wyjadą patrolować teren i będą ścigać każdego kogo napotkają na swojej drodze.

Mam wiele horrorów, które są według mnie zabawne i które kocham. Uwielbiam takie filmy jak '’Roboty śmierci'', kocham ’'Noc pełzaczy’’. Dla mnie to zabawne horrory, w których chciałbym się zanurzyć i zrobić je w taki sposób, w jaki robię swoje filmy powiedział James Wan.

Co Wy na to? Chcielibyście, aby Wan zrobił własne wersje tych kultowych filmów?

Obecnie na swoją premierę czeka horror M3GAN, którego fabuła podobnie jak w Robotach śmierci, opiera się na sztucznej inteligencji.

Źrodło: Collider