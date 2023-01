The Continental będzie prequelem, który opowie nam o postaci Winstona, którego w kinowej serii gra Ian McShane – w serialu jego rolę przejmie Colin Woodell. Na ekrany kin zmierza także John Wick 4 oraz Ballerina – spin-off, którego gwiazdą została Ana de Armas.

Ballerina będzie historią tytułowej tancerki baletowej, która zostaje zabójczynią, aby poszukać zemsty na ludziach, którzy zamordowali jej rodzinę. Reżyserem jest Len Wiseman i co ciekawe na ekranie w roli epizodycznej pojawi się sam John Wick, czyli Keanu Reeves.

Aktorka Ana de Armas ostatnio udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała co nieco na temat ciężkiej pracy na planie filmu:

Od czterech miesięcy kręcimy w Pradze. Został nam jeszcze miesiąc. Cierpię, wiesz całe moje ciało, moje plecy, wszystko mnie boli. Narzekam na to, ponieważ jestem obolała i posiniaczona. W Bondzie miałam 15 minut. Tutaj jest to cały film, to zupełnie inny poziom. Jednak, którego dnia ja i Keanu ćwiczyliśmy naszą wspólną trudną scenę kaskaderską. A ten facet po prostu mną kręcił, rzucał i wykonywał szalone akrobacje. I wtedy pomyślałam – nie mogę więcej narzekać, ponieważ on to robi! On naprawdę jest najlepszy.