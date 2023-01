Zapraszamy za kulisy serialu "The Last of Us" 0

HBO wypuściło materiał z planu serii The Last of Us długo oczekiwanej adaptacji bestsellerowej gry survival horror. Premiera serialu zaplanowana jest na przyszły tydzień.

fragment plakatu serialu "The Last of Us"

Wideo zaprasza nas na plan, a HBO pozwala nam rzucić okiem za kulisy produkcji serialu, prezentując jednocześnie nowy materiał z niebezpiecznej podróży Joela i Ellie. Wideo zawiera również komentarze twórców i obsady, którzy omawiają postacie, a także proces ożywiania gry wideo.

Akcja serialu umiejscowiona jest 20 lat po tym, jak cywilizacja jaką znamy została zniszczona przez dziwnego wirusa zmieniającego ludzi w stwory. Joel pracujący w nowej rzeczywistości, jako przemytnik, dostaje zadanie przetransportowania 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co z początku zapowiada się na prostą robotę, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, w trakcie której oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

W roli Joela Pedro Pascal. Ellię portretuje zaś Bella Ramsey. Obsadę uzupełniają Gabriel Luna jako Tommy Miller, Nico Parker jako Sarah – córka Joela, Anna Torv jako Tess, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Murray Bartlett jako Frank. Za serial w dużej mierze odpowiadają Craig Mazin oraz Neil Druckmann.

Premiera The Last of Us została zaplanowana na 15 stycznia 2023 roku. W Polsce na HBO Max debiut oczywiście dzień później.

Źrodło: comingsoon.net