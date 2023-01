Netflix pracuje nad sequelem animacji ''Morska bestia'' 0

Udana pełnometrażowa animacja Netflix Morska bestia doczeka się kontynuacji. Streamer już złożył zamówienie na projekt, za kamerą którego ponownie stanie Chris Williams.

Morska bestia zyskała rewelacyjne oceny od widzów i krytyków. Na Rotten Tomatoes jej wynik wynosi 94% od krytyków i 84% od widzów. Platforma zdradziła także, że to najczęściej oglądany film animowany w jej historii. Animacja przez siedem tygodni znajdowała się na liście TOP 10 serwisu. Wyprzedził ją jedynie film Projekt Adam z Ryanem Reynoldsem.

Chris Williams wcześniej współpracował z Disney’em. Dla niego zrealizował takie hity jak Piorun, Wielka szóstka czy Vaiana: Skarb oceanu. Teraz jest związany umową z Netflix, dla którego oprócz sequela Morskiej bestii zrealizuje także inny projekt animowany z gatunku fantasy.

Fabuła kontynuacji ubiegłorocznej animacji nie jest znana. Jedyne co zdradził Williams to, iż poznamy nowe wyzwania jakie staną przed łowcą potworów Jacobem Hollandem i jego adoptowaną córką Maisie Brumble.

Morska bestia zabiera widzów w rejs poza krańce mapy. W czasach gdy morza i oceany pełne były przerażających bestii, łowcy potworów, a wśród nich nieustraszony Jacob Holland, cieszyli się ogromną estymą. Gdy załoga odkrywa na jego osławionym okręcie małą Maisie Brumble, łowca zyskuje nieoczekiwanego sprzymierzeńca, z którym wyrusza w epicki rejs przez nieznane wody. Jego życie od tego momentu wywrócone zostaje do góry nogami, a wszystko w co do tej pory wierzył zmienia się za sprawą małej pasażerki.

Źrodło: Dark Horizons