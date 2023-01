Box Office: "M3GAN" zaczyna podbój kin zdecydowanie lepiej niż prognozowano 0

Blumhouse będzie miał kolejny kasowy hit. Ich najnowszy horror zatytułowany M3GAN zaczyna podbój kin zdecydowanie lepiej niż prognozowano przed premierą!

Wyprodukowany przez studio Blumhouse horror M3GAN, którego budżet zamknął się w 12 milionach dolarów, radzi sobie zdecydowanie lepiej w amerykańskich kasach niż prognozowano. Przewidywano, że widowisko grozy zarobi w weekend otwarcia w Ameryce Północnej od 17 do 20 mln dolarów. Już teraz wiemy, że ten wynik zostanie zdecydowanie pobity!

Czwartkowe oraz piątkowe pokazy M3GAN przyniosły filmowi zarobki rzędu 11,4 mln dolarów i już teraz mówi się, że horror wyreżyserowany przez Gerarda Johnstone'a zarobi od 26 do 27 mln dolarów w ciągu pierwszego weekendu. Filmowi pomagają także wysokie recenzje wśród krytyków oraz widzów.

Na ten moment na agregatorze recenzji Rotten Tomatoes wynik M3GAN wynosi 94% przy 153 recenzjach. Co więcej – jest to pierwszy film oznaczony wyróżnieniem "Certified Fresh" wydany w pierwszym tygodniu stycznia. Produkcja podoba się również zwykłym widzom, którzy na CinemaScore oceniają go na "B", co w przypadku horroru jest znakomitym wyczynem.

Innymi równie dobrze ocenianymi tytułami z tego gatunku były Uśmiechnij się, Barbarzyńcy i Czarny telefon (uzyskały odpowiednio oceny B-, C+ i B+). Wszystkie te tytuły charakteryzowały się też długimi nogami w box office’e.

Źrodło: Deadline