Podczas niedawnego wywiadu James Cameron, zdradził, że kontynuacja Avatara zarobiła już ponad 1,5 miliarda dolarów. Twórca żartobliwie powiedział, że skoro film oficjalnie osiągnął próg rentowności, domyśla się, że mimo wszystko będzie musiał nakręcić więcej filmów.

Wygląda na to, że z rozmachem, jaki ma teraz film, z łatwością osiągnie cel finansowy w ciągu najbliższych kilku dni, więc wygląda na to, że nie mogę się z tego wykręcić, będę musiał zrobić te kolejne sequele. Wiem, co będę robić przez następne sześć lub siedem lat. Chodzi o to, że damy sobie radę. Jestem pewien, że wkrótce przeprowadzimy dyskusję z czołowymi ludźmi z Disneya na temat planu na Avatara 3, który jest już nakręcony — już uchwyciliśmy i sfotografowaliśmy cały film, więc aktualnie pozostaje rozszerzona postprodukcja, aby zrobić całą magię CG. A potem Avatar 4 i 5, które są już napisane. Mamy nawet nakręconych część zdjęć do 4. W tym momencie rozpoczęliśmy franczyzę. Rozpoczęliśmy sagę, która może teraz rozgrywać się w wielu filmach.

wyjawił James Cameron