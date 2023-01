The National Society of Film Critics to amerykańska organizacja krytyków filmowych, który co roku przyznaje swoje nagrody dla najlepszych filmów. Stowarzyszenie zdecydowało się za poprzednie 12 miesięcy nagrodzić film TÁR, które wygrało w trzech kategoriach. Polski kandydat do Oscara, czyli IO także został wyróżniony – nagrodę od amerykańskich krytyków zgarnął Michał Dymek za najlepsze zdjęcia.