Box Office: Fantastyczny początek "M3GAN", natomiast "Avatar: Istota wody" wyprzedza kolejne tytuły na liście wszech czasów 0

Włodarze Universal Pictures, Blumhouse Productions oraz Atomic Monster mogą w swoich biurach otwierać szampany. M3GAN zaliczyła kapitalny start w weekend otwarcia i z nawiązką poprawiła przewidywania analityków zajmujących się box office’em dotyczące weekendu otwarcia.

Po bardzo dobrym czwartku i piątku, kiedy to M3GAN zarobiła w premierowe dni 11,7 mln dolarów, przyszła pora na kolejne dni, które okazały się równie dobre dla najnowszego horroru ze stajni Blumhouse. Najnowsza zabawka grozy zgarnęła w weekend otwarcia 30,2 mln dolarów, co jest zdecydowanie lepszym wynikiem, aniżeli przewidywania analityków, którzy prognozowali, że film zarobi od 17 do 20 mln dolarów. Wiele wskazuje również na to, że produkcja będzie miała długie nogi – świadczą o tym wysokie oceny od krytyków oraz widzów, a także brak konkurencyjnych tytułów – oczywiście z wyłączeniem widowiska Avatar: Istota wody.

A skoro już jesteśmy przy superprodukcji w reżyserii Jamesa Camerona, to Avatar: Istota wody nadal zachwyca i wykręca niesamowite wyniki w Ameryce Północnej oraz na świecie. Widowisko potrzebowało 23 dni, aby przekroczyć 1,5 mld dolarów zostawiając pod tym względem takie tytuły, jak Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie i Avatar (oba potrzebowały 32 dni) oraz Top Gun: Maverick (30 dni).

Disney ogłosił, że w weekend Avatar: Istota wody zarobił 45 mln dolarów, zaliczając 33 procentowy spadek wpływów względem poprzedniego weekendu. Łącznie w amerykańskich kinach produkcja zarobiła już 516,7 mln dolarów. Odnotujmy, że jest to drugi najlepszy czwarty weekend w historii zaraz za… Avatarem, który zarobił wówczas 50,3 mln dolarów.

Globalnie sequel najbardziej kasowego filmu w dziejach ma już 1,7 mld dolarów i wskoczył na 7. miejsce wszech czasów wyprzedzając Jurassic World (1,67 miliarda dolarów). Do szóstego tytułu na liście, czyli filmu Spider-Man. Bez drogi do domu brakuje mu 208 mln dolarów.

Źrodło: Deadline