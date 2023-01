W niedawnym wywiadzie, Cage opowiedział o pomyśle na kontynuację filmu Bez twarzy. Według Cage’a, skupiałoby się to wokół dzieci postaci granych przez Johna Travolte i Cage’a.

Myślę, że kontynuacja Bez twarzy, powinna być pełna zwrotów akcji i nieprzewidywalności. Głównym pomysłem byłoby użycie potomstwa, Castora i Seana, te dzieci dorastają, i wtedy staje się to jak trójwymiarowe szachy, a potem nie tylko ta dwójka, John Travolta i ja, jest nas czworo i granie na różnych poziomach, co sprawia, że film staje się bardziej złożony. Myślę, że jest tam dużo żyznego gruntu. Miałem może jedno spotkanie w biurze na ten temat, ale od tamtej pory nic nie słyszałem, więc nie wiem co dalej z filmem.

wyjawił Nicolas Cage