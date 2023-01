50 Cent i Eminem łączą siły przy serialowej adaptacji "8. Mili" 0

Pojawiła się interesująca informacja, otóż 50 Cent i Eminem łączą siły, aby wyprodukować serial oparty na przebojowym filmie 8 Mila. Film autobiograficzny, w którym główną rolę zagrał Eminem, przedstawiał jego drogę do sławy jako rapera z Detroit.

kadr z filmu "8. mila"

50 Cent postanowił wnieść do projektu swoje znaczne doświadczenie telewizyjne; pracował m.in. za kulisami przebojowego programu Starz Power. Nie wiadomo jeszcze, kto zostanie obsadzony w serialu ani w jakim kierunku pójdzie, ale fani Eminema i 50 Centa mogą spodziewać się czegoś wyjątkowego po tej współpracy.

Serial, który 50 Cent określił jako duży, ma być podobny do niedawnego serialu Peacock Bel-Air, będącego restartem serialu prowadzonego przez Willa Smitha. Według 50 Centa pomysł przekształcenia 8 Mili w serie był jego własny i nie potrzebował wiele, aby przekonać Eminema do współpracy. Raper ujawnił, że projekt będzie współczesną wersją filmu, a serial zapewni również bardziej szczegółowe spojrzenie na wyjątkowe życie rapera. Współczesne podejście do produkcji powinno dać fanom wgląd w prawdziwe zmagania, z jakimi zmagał się Eminem przez całą swoją karierę i jak pokonał je dzięki determinacji i ciężkiej pracy.

Przypomnijmy, że film 8 Mila to amerykański dramat z 2002 roku w reżyserii Curtisa Hansona. Film przedstawia historię Jimmy’ego B-Rabbita Smitha Jr. (Eminem), młodego białego rapera z Detroit, który stara się odnieść sukces i wyrobić sobie markę. B-Rabbit to początkujący raper, który pracuje w fabryce i mieszka na przyczepie kempingowej z matką (Kim Basinger) i siostrą (Chloe Greenfield).Jimmy znajduje ukojenie w rapowaniu i freestylowaniu z przyjaciółmi w lokalnym klubie hip-hopowym The Shelter. Zaprzyjaźnia się z utalentowanym afroamerykańskim raperem o imieniu Future (Mekhi Phifer) i zaczyna wyrabiać sobie markę na undergroundowej scenie rapowej.

Produkcja odniosła komercyjny sukces, przynosząc na całym świecie ponad 241 milionów dolarów zysku. Otrzymał wiele nagród, w tym Oscara za najlepszą oryginalną piosenkę (Lose Yourself).

Źrodło: movieweb.com