Trwają przygotowania do realizacji trzeciej części serii "Zakonnica w przebraniu". Aktualnie trwa kompletowanie obsady aktorskiej.

Whoopi Goldberg, czyli twarz i największa gwiazda serii "Zakonnica w przebraniu", wyjawiła, że próbuje nakłonić Maggie Smith do powrotu jako Matka Przełożona w filmie "Zakonnica w przebraniu 3". Wiele wskazuje na to, że członkowie obsady znani z dwóch pierwszych odsłon powrócą przed kamerę, aby ponownie sportretować znanych bohaterów.

Whoopi Goldberg w trakcie brytyjskiego talk-show "Loose Women" powiedziała, że czeka z rozpięciem produkcji na Maggie Smith i zrobi wszystko, aby legendarna aktorka powróciła, jako Matka Przełożona.