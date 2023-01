Król Rock and Rolla agentem! To możliwe w nowej animacji Netflix ''Agent Elvis'' - tak prezentuje się pierwszy plakat 0

Zapowiadany od 2019 roku serial o królu rock and rolla nareszcie przyjął konkretne oblicze. Po latach ciszy, Netflix opublikował pierwszy plakat promujący produkcję Agent Elvis.

fragment plakatu promującego serial ''Agent Elvis''

Wcześniej projekt ten powstawał jako Agent King. Teraz sądząc po grafice Netflix postanowił zmienić jego tytuł. Plakat zadebiutował wczoraj tj. 8 stycznia, a więc w dzień urodzin Presley’a. W ten sposób platforma oddała hołd królowi.

Agent Elvis to animowana komedia akcji dla dorosłych opowiadająca o losach Elvisa Presley'a, który nie tylko jest królem sceny, ale także tajnym agentem.

Elvis Presley zamienia swój biały kombinezon na plecak odrzutowy, gdy w tajemnicy zostaje wprowadzony do tajnego, rządowego programu szpiegowskiego by pomóc w walce z mrocznymi siłami, które zagrażają jego ukochanemu państwu – a wszystko to przy jednoczesnym byciu Królem Rock’n’Rolla – tak brzmi oficjalny opis serialu Netflix.

Za serial odpowiadają była żona Elvisa Priscilla Presley oraz John Eddie. Scenariusz napisał Mike Arnold, a reżyserem został Fletcher Moules.

Premiera Agent Elvis niestety, ale nie jest jeszcze znana. Sądząc jednak po rozpoczęciu przez platformę promocji data ta nie powinna być zbytnio oddalona w czasie.

Źrodło: Collider