Pierwsze zdjęcia Johnny'ego Deppa w roli króla Ludwika XV 0

W sieci pojawiły się kolejne zdjęcia z historycznego dramatu Jeanne du Barry. To francuska produkcja, w której w roli króla Ludwika XV zobaczyć będziemy mogli Johnny'ego Deppa. To dla aktora pierwsza rola po jego szeroko nagłośnionym procesie o zniesławienie przeciwko byłej żonie Amber Heard.

Oficjalnie w Internecie opublikowane zostały trzy fotografie. Na każdej z nich widoczny jest Depp w roli króla Ludwika XV. Pierwsza zaś daje nam także spojrzenie na tytułową bohaterkę, kurtyzanę, w którą wciela się reżyserka filmu Maïwenn Le Besco znana w branży jako Maïwenn.

Ambitny dramat jest swobodnie inspirowany życiem Joanny du Barry, ostatniej kochanki Ludwika XV na dworze wersalskim, po Madame de Pompadour. Tytułowa bohaterka jest urodzoną w biedzie młodą kobietą z klasy robotniczej, głodną kultury i przyjemności, która wykorzystuje swoją inteligencję i urok, by wspinać się po szczeblach drabiny społecznej. Staje się ulubioną towarzyszką Ludwika XV. Nieświadomy jej statusu kurtyzany, dzięki ich związkowi odzyskuje apetyt na życie. Zakochują się w sobie do szaleństwa. Wbrew wszelkiej przyzwoitości i etykiecie, Jeanne przenosi się do Wersalu, a jej przyjazd gorszy dwór.

W pozostałych rolach występują m.in. Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Louis Garrel, Pascal Greggory i India Hair. Maïwenn napisała także scenariusz, nad którym pracowała z Teddym Lussi-Modestem.

Data premiery we Francji w tym roku. Kiedy produkcja dostępna będzie w naszym kraju, nie wiadomo.

Źrodło: Instagram