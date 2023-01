Joe powraca. Netflix prezentuje zwiastun 4. sezonu ''Ty'' 0

Nowy rok, nowy kraj, nowa tożsamość – ale Joe nadal nie może odciąć się od przeszłości. Netflix zaprezentował pełny zwiastun oczekiwanego czwartego sezonu serialu Ty. Podobnie jak duża ilość produkcji tej platformy, zostanie on podzielony na dwie części.

Serial ten opiera się na bestsellerowej serii książek Caroline Kepnes. Poznajemy losy mężczyny imieniem Joe, którego zauroczenia szybko przeradzają się w obsesje. W pierwszym sezonie Joe był zakochanym w nowo poznanej dziewczynie księgarzem. Aby poznać obiekt swych westchnień, śledził kobietę za pomocą mediów społecznościowych, dążąc do celu, dosłownie po trupach.

Trzeci sezon rozgrywał się w Paryżu, czwarty jednak przeniesie nas do Londynu. To tam w kolejnym roku swego życia Joe rozpocznie nowy rozdział z całkowicie nową tożsamością. Zostanie profesorem, który uwikła się w tajemnicze morderstwa do jakich dochodzi wśród członków londyńskich elit. Morderca nazywany jest '’zjadaczem bogatych'’. Czy Joe jest w to uwikłany? Jak głosi bowiem zwiastun przed samym sobą nie można uciec…

Czwarty sezon Ty składa się z dziesięciu epizodów. Premiera pierwszych pięciu 9 lutego. Reszta trafi na Netflix 9 marca.

Źrodło: Netflix