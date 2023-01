Paramount rezygnuje z realizacji filmu ''Workaholics'' 0

Paramount zrezygnowało z realizacji filmu Workaholics. Decyzja ta jest dość zaskakująca, bowiem zdjęcia do produkcji miały rozpocząć się zaledwie za kilka tygodni.

Informację o tej decyzji podał do publicznej wiadomości aktor Adam DeVine. Uznał stację za mało odpowiedzialną, głównie właśnie z powodu zaawansowanych prac nad filmem. Według DeVine film Workaholics przestał pasować Paramount do ich globalnej strategii, dlatego z niego zrezygnowali. Jak mówi aktor jednak nie wszystko jeszcze stracone. Stojący za produkcją zespół chce sprzedać projekt komu innemu.

Boli mnie to, że nie będę mógł znowu pracować z moimi najlepszymi przyjaciółmi. Szkoda mi naszej ekipy i pozostałej obsady, którzy nagle pozostali bez pracy. Szukamy innych streamerów mając nadzieję, na zainteresowanie i na to, że uda nam się ten szalenie zabawny film nakręcić we współpracy z kimś innym powiedział DeVine.

Workaholics to amerykański sitcom emitowany w latach 2011-2017 na Comedy Central. Doczekał się on siedmiu sezonów, na które składa się 86 odcinków. Film miał kontynuować losy trójki przyjaciół pracujących razem w firmie telemarketingowej. Ukazać on miał trudy pracy w czasach pandemii. Do swoich ról po latach powrócić mieli DeVine, Blake Anderson i Anders Holm.

Źrodło: Variety