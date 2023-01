''Mission Majnu'' - Rashmika Mandanna jako szpieg w nowym filmie Netflix 0

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun szpiegowskiego filmu Misja Majnu. To pierwsza tegoroczna tak duża produkcja tej platformy realizowana w Indiach.

fragment plakatu promującego film ''Misja Majnu''

Film ten pierwotnie trafić miał do kin, jednak zdecydowano się sprzedać prawa do niego amerykańskiemu gigantowi streamingowemu. Jak to ostatnio bywa w indyjskim kinie, także i w tym wrogiem numer jeden staje się Pakistan. Podobnie było m.in. w filmie Raazi z 2018 roku, którego akcja rozgrywała się na tle tej samej wojny co w Misji Majnu.

W rolach głównych występują Sidharth Malhotra i Rashmika Mandanna. Malhotra wciela się w agenta Amandeep Singh, który wysłany zostaje do Pakistanu celem ujawnienia tajnego programu nuklearnego w sercu Pakistanu. Amandeep działa pod przykrywką jako złota rączka nawiązując romans z pakistańską kobietą imieniem Nasreen (w tej roli Mandanna). Rozdarty między lojalnością wobec narodu a miłością do Nasreen, będzie musiał wybierać, a wszystko to na tle eskalacji wojny indyjsko-pakistańskiej w 1971 roku.

Za reżyserię Misji Majnu odpowiada Shantanu Bagchi. Scenariusz napisali Parveez Sheikh, Aseem Arora i Sumit Batheja.

Premiera filmu na Netflix już 20 stycznia.

Źrodło: Collider, Netflix