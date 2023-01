Nicolas Cage wyjaśnia, dlaczego nie pojawi się w Gwiezdnych Wojnach 0

Pedro Pascal w jednym z wywiadów zdradził, że próbował zwerbować Nicolasa Cage'a do świata Gwiezdnych Wojen, ale legendarny aktor powiedział, że nie planuje nigdy dołączyć do historycznej serii. Poniżej dowiecie się dlaczego.

kadr z filmu "Polowanie na czarownice"

Rozmawiając z Yahoo Entertainment, Cage przyznał, że Pascal – który zagrał u jego boku w Nieznośny ciężar wielkiego talent – ​​próbował przekonać go, by spróbował dostać się do uniwersum Gwiezdnych Wojen, ale aktor w ogóle nie jest zainteresowany takim scenariuszem.

Odpowiedź brzmi nie. I tak naprawdę nie jestem przygnębiony. Jestem Trekkie, człowieku. Jestem na Star Treku… Jestem na Enterprise. Tam się obracam. Dorastałem, oglądając Shatnera. Pine był świetny w filmach. Uważam, że te filmy są wybitne. Lubię polityczne i socjologiczne [przekazy]. Dla mnie to, o co tak naprawdę chodzi w science fiction i dlaczego jest to tak ważny gatunek, polega na tym, że naprawdę możesz mówić, co chcesz, jakkolwiek czujesz. Umieszczasz to na innej planecie, w innym czasie lub w przyszłości, i bez ludzi skaczących na ciebie, możesz naprawdę wyrazić swoje myśli jak Orwell lub ktokolwiek inny w formacie science-fiction. I Star Trek naprawdę to przyjął.

wyjawił Nicolas Cage

Na końcu Cage powiedział, że nie należy do rodziny Gwiezdnych Wojen, ale do Star Trek i chociaż może nie pojawić się w odległej galaktyce w najbliższym czasie, być może uda mu się zapewnić sobie miejsce w projekcie ze świata Star Trek.

