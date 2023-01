"Maria Antonina" - nowy serial od scenarzystki oscarowej "Faworyty" trafi na CANAL+ online 0

Maria Antonina to zrealizowany z niezwykłym rozmachem ośmioodcinkowy serial kostiumowy o kobiecie przekraczającej swoje czasy, nienawidzonej za życia, pokochanej przez kulturę po śmierci, ikonie mody, pierwszej influencerce Francji. Za scenariusz odpowiedzialna jest Deborah Davis, scenarzystka nominowanej do Oscara Faworyty, reżyserzy to Pete Travis i Geoffrey Enthoven. W rolę tytułowej bohaterki wcieliła się Emilia Schüle. Dwa nowe odcinki serialu co piątek od 20 stycznia w CANAL+ online i na CANAL+ PREMIUM.

Maria Antonia to królowa mody oraz prawdziwa "it girl". Pierwsza w historii kobieta, która miała własną stylistkę, kochała luksus i wystawne życie. Uwielbiała hazard i imprezy do samego rana, szczególnie te poza Wersalem, w jej własnym pałacu Le Petit Trianon. W oczach dworzan i mieszkańców Francji była skrajnie nieodpowiedzialną skandalistką, która zupełnie nie interesowała się polityką. Podczas Rewolucji Francuskiej została oskarżona o zdradę stanu i ścięta na gilotynie. Maria Antonina to serial pokazujący początki młodej żony Ludwika XVI na wersalskim dworze.

Maria Antonia była bardzo wielowymiarową postacią, żyjącą według niezrozumiałej dla niej francuskiej etykiety. Moim zdaniem była nowoczesną kobietą, która nieustannie broniła swojego prawa do wolności i prywatności. Nie mając głosu w sprawach decyzji politycznych, postanowiła zostać ikoną w świecie mody. Była fascynującą kobietą.

powiedziała odtwórczyni głównej roli Emilia Schüle

Serial opowiada o wyzwaniach, z jakimi musiała zmierzyć się Maria Antonina, by zaznaczyć swoją obecność i zaistnieć w świecie, który był jej wrogi od momentu przybycia do Wersalu. Powstało już wiele filmów i programów telewizyjnych poświęconych ikonicznej królowej, jednak celem twórców serialu było przedstawienie świeżej wizji Marii Antoniny – dalekiej od jej wizerunku frywolnej, próżnej i zepsutej młodej kobiety. Świetnie oddany przez Deborah Davis obraz pogłębia skomplikowaną psychikę, intymne marzenia i lęki słynnej postaci, przeniesionej z Austrii do obcego kraju w ramach zaaranżowanego małżeństwa z delfinem Francji, późniejszym królem Ludwikiem XVI. Deborah Davis, w typowym dla siebie dowcipnym i zadziornym stylu, stworzyła wybitny i oryginalny dramat oparty na autentycznych postaciach i wydarzeniach. Wspierana przez pisarki Louise Ironside, Chloe Moss i Avril E. Russell dała nam nowe i świeże spojrzenie na życie bohaterki, prowadzące do upadku francuskiej monarchii.

Maria Antonia jest naszym dwudziestopierwszowiecznym okiem, przez które odkrywamy mroczny, manipulacyjny i mizoginiczny świat Wersalu. Ona uosabia nasze poglądy na temat wolności osobistej, indywidualności, równości i samostanowienia. Te właśnie cechy, w połączeniu z jej absolutną determinacją, by żyć tak, jak chciała, pozwoliły jej wrogom ją podkopać i ostatecznie zniszczyć. W czasach ancien regime, żadna kobieta wyznająca współczesne wartości nie mogła zmierzyć się z Wersalem. Fakt, że Maria Antonina próbowała, był niezwykły! A my jesteśmy tym, kim jesteśmy dzisiaj, dzięki temu, kim ona była wtedy.

mówi Deborah Davis

Premiera serialu Maria Antonina już 20 stycznia w CANAL+ online.

Źrodło: Canal+