Wiemy gdzie zobaczymy polski serial ''Warszawianka''

Jakiś czas temu informowaliśmy, że serial Warszawianka miał po Odwilży być kolejnym polskim serialem jaki zadebiutuje na platformie HBO Max. Tak się jednak nie stanie. Dzisiaj pojawiła się informacja, gdzie obejrzymy produkcję.

kadr z serialu ''Warszawianka''

Serial nakręcony został już w ubiegłym roku i również w nim miał mieć swoją premierę. Jednak z powodu zmian na wyższych szczeblach i cięciach kosztów HBO Max wstrzymało produkcję oryginalnych serii w krajach skandynawskich i Europie Środkowej, co dotknęło również Polskę. Do tej pory nie były ujawniane dalsze losy Warszawianki. Podejrzewano, że trafi ona do kosza. Na szczęście jednak postanowiono ją sprzedać.

Jak podaje Jakub Żulczyk, serial dostępny będzie na nowej platformie SkyShowtime Polska i trafi tam w marcu tego roku.

Główny bohater Warszawianki, w którego wciela się Borys Szyc, to postać złożona. Nieodpowiedzialny imprezowicz, przyjaciel wszystkich i seryjny uwodziciel. Jednocześnie zadręcza się nienawiścią do samego siebie, ograniczany przez rodziców, zaszufladkowany przez kulturę i czasy, które go stworzyły. To czterdziestolatek, który miał wszystko i wszystko utracił. Jest artystą, ojcem, wyrafinowanym kochankiem, nieskrępowanym facetem w pełnym zahamowań świecie. Ma inteligencję, humor, urok osobisty, jest duszą towarzystwa, przeżywa nieustannie rozliczne przygody. To czarujący "enfant terrible" z głową pełną marzeń i pisarz, którego opowieści skradły serca pokolenia X. Jednocześnie – niedojrzały mężczyzna, zmarnowany talent, słaby, zdezorientowany, lecz uczciwy. Otoczony kolorowym korowodem postaci miasta, przyjaciół, znajomych i kochanek.

Źrodło: facebook.com/jakub.zulczyk