Polska produkcja Player Original Skazana okazała się wielkim hitem serwisu. Zarówno pierwszy jak i drugi sezon pobił rekordy oglądalności. Nic więc dziwnego, że doczekamy się kontynuacji.

Prace nad scenariuszem trzeciej serii już się rozpoczęły. W ciągu kilku najbliższych miesięcy aktorzy powrócą na plan.

Skazana to wciągająca historia inspirowana książką Ewy Ornackiej Skazane na potępienie. Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok. Przy życiu trzyma ją nastoletnia córka oraz chęć zemsty na tych, którzy ją wrobili.

Pierwszy sezon Skazanej zadebiutował na końcu sierpnia 2021 roku, a drugi w połowie listopada 2022 roku. W pierwszym tygodniu od premiery drugiej serii po serial sięgnęło ponad 70 proc. aktywnych użytkowników Playera, co daje produkcji pierwsze miejsce wśród oryginalnych produkcji tego serwisu. Zaś w całym 2022 roku Skazana odtwarzana była łącznie przez prawie 5,7 mln godzin.

Popularność Skazanej przyczyniła się do powstania jej spin-offu. Projekt nosi tytuł Pati, a jego premiera wiosną tego roku. Pati to niezwykle charyzmatyczna koleżanka Alicji Mazur spod celi. Dzięki nadchodzącej produkcji widzowie dowiedzą się co się stało, że Pati trafiła do więzienia.

Źrodło: Press