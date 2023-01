Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Titanic: 25. rocznica" - zobaczcie zwiastun oraz plakat promujące to wydarzenie 0

Titanic powraca do kin po 25 latach. Z tej okazji polski dystrybutor zaprezentował zwiastun oraz plakat promujące to wydarzenie – "Titanic: 25. rocznica".

Historia najbardziej luksusowego liniowca transatlantyckiego świata. W sceny dziewiczego wypłynięcia, zderzenia oraz dramatycznego zatonięcia statku w lodowatych wodach oceanu, została wpleciona historia miłosna dwojga młodych ludzi, którym mimo szczerego uczucia nie będzie dane być razem.

W rolach głównych Leonardo DiCaprio i nominowana do Oscara Kate Winslet tworzą wspaniałe, niezapomniane kreacje aktorskie jako Jake i Rose – para młodych kochanków, którzy poznali się i zapałali do siebie namiętnością podczas dziewiczego rejsu "niezatapialnego" transatlantyku Titanic. Reżyserem widowiska jest James Cameron. Do czasu premiery Avatara, Titanic był najbardziej dochodowym filmem wszech czasów.

FILM ZREMASTEROWANY W 4K 3D. TYLKO W KINACH OD 10 LUTEGO 2023 ROKU.

Źrodło: The Walt Disney Studios