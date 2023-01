Premiera "Emigracji" najnowszej produkcji CANAL+ Polska już w marcu! 0

Emigracja, najnowsza produkcja CANAL+ Polska, to historia dwóch szalonych chłopaków Malcolma i Stomila, których talent do wiecznego wpadania w tarapaty zmusza do wyjazdu z bardzo małego miasteczka do bardzo Wielkiej Brytanii. Jest to serial dla wszystkich tych, którzy emigracyjne doświadczenia mają za sobą i chcieliby je przeżyć raz jeszcze. Jednocześnie w historii odnajdą się również widzowie, którzy o wyjeździe dopiero myślą. A także Ci, którzy po prostu oczekują świetnej i przezabawnej rozrywki.

Serial oparty jest na bestsellerowej powieści najbardziej nieznanego człowieka w polskim internecie – Malcolma XD. Na ekranie zobaczymy m.in. Tomasza Włosoka, Michała Balickiego, Paulinę Gałązkę, Adama Bobika, Jarosława Boberka, Katarzynę Bujakiewicz czy Piotra Trojana. Premiera już w marcu na CANAL+ online!

10-odcinkowy serial jako pierwszy w Polsce podchodzi do zagadnienia emigracji w wywrotowy sposób – zderzając naszą małomiasteczkowość z kosmopolitycznym Londynem, dodając do tego międzynarodowego kotła takie składniki jak absurdalny humor i sytuacje, przezabawne dialogi oraz bohaterów, z których każdy wydaje się być większym freakiem od drugiego. Dzięki tym elementom jest to produkcja, która odczarowuje trudny temat i trafia do kilku pokoleń – nie tylko do generacji Z, ale również do boomersów, którzy doświadczyli pracy za granicą na własnej skórze.

"Emigracja" to wymagający projekt. Nie dość, że podchodzimy do trudnego zagadnienia w komediowy sposób, to mierzymy się także z oczekiwaniami fanów książki Malcolma XD. Na dodatek serial ma filmową narrację, co nie ułatwia przedsięwzięcia w kategoriach produkcyjnych. Realizowaliśmy plan zdjęciowy w wielu prestiżowych lokalizacjach w centrum Londynu (Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Chinatown, Seven Dials, Covent Garden, Hyde Park czy Belgrave Square). Jeśli chodzi o komedię, gwarantuje ją plejada znakomitych aktorów komediowych. W ogromnej obsadzie stu osiemdziesięciu aktorów mamy też reprezentantów Anglii, Szkocji, Holandii, Niemiec, Chin, Czech, Ameryki, czy Portugalii.

mówi Dorota Kośmicka, producentka kreatywna Jake Vision DGA Studio

Emigracja to historia dwóch nieco szalonych chłopaków, którzy zostają zmuszeni do opuszczenia swojego miasteczka, gdzie największą atrakcją są coroczne obchody Dni Agrestu i wyjazdu zarobkowego do Londynu. Powiedzenie jednak, że trasa nie idzie zgodnie z planem, byłoby bardzo łagodnym określeniem tego, co się później dzieje. Bohaterowie już na samym początku rozdzielają się w wyniku zakrapianej imprezy. Dalsza podróż utkana jest plejadą cudacznych postaci. Widz znajdzie wśród nich: tirowców, cygańskich handlarzy kamperów, anarchistów squattersów, ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości recydywistów czy pracowników klubu go-go.

Premiera Emigracji w marcu na kanale CANAL+ Premium oraz serwisie CANAL+ online.

Źrodło: Canal+