''Domek na szczęście'' - oto nowa komediowa propozycja Polsat Box Go

Jeszcze w tym tygodniu na użytkowników serwisu Polsat Box Go czekać będzie nowa komediowa produkcja. Domek na szczęście to opowieść o młodym małżeństwie hodującym strusie i realizującym swoje młodzieńcze marzenie. Oczywiście nie obędzie się bez wielu zabawnych sytuacji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

To zabawna i pełna przewrotnych sytuacji opowieść o młodym małżeństwie – Bartku (Rafał Zawierucha), ustatkowanym pracowniku banku, i jego żonie Mariannie (Barbara Kurdej-Szatan), influencerce kochającej wielkomiejski styl życia oraz ich psie Mumu. Po niespodziewanym zwolnieniu z pracy Bartek postanawia założyć farmę strusi. Przekonuje żone do przeprowadzki do małej wsi, aby spełnić ich marzenie o szczęśliwym, spokojnym domu za miastem.

W poznawaniu nowego, urokliwego środowiska wspierają ich życzliwi, aczkolwiek ciekawscy i wścibscy sąsiedzi Witek (Robert Wabich) oraz Kaśka (Magdalena Stużyńska-Brauer). Podczas zderzenia dwóch różnych światów – głośnej i kapryśnej stolicy oraz skromnej, ale niezwykle barwnej wioski dojdzie do wielu zabawnych sytuacji. Widzowie będą mogli przeżyć razem z bohaterami liczne przygody oraz doświadczyć nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Serial powstał na licencji ukraińskiej. Za reżyserię i adaptację scenariusza odpowiada Piotr Wereśniak. Na ekranie ujrzymy także Olgę Bończyk, Magdalenę Smalara i Annę Szymańczyk. Sezon liczy 20 odcinków.

Premiera serialu zaplanowana została na 13 stycznia, kiedy to użytkownicy zobaczą dwa pierwsze odcinki. Nowe odcinki, także po dwa, będą pojawiały się co piątek.

