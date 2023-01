"Na twoim miejscu" zobaczyło już ponad 100 000 osób 0

Na twoim miejscu w reżyserii Antonio Galdámeza podbija kina i serca widzów! Komedię o nieoczekiwanej zamianie miejsc, produkcji TVN Warner Bros. Discovery, która w regularnej dystrybucji jest od piątku, zobaczyło już ponad 100 000 osób.

"Na twoim miejscu"

Niebanalny humor, nieprzytłaczające, ale zmuszające do refleksji wątki, świetni aktorzy – głównie na te aspekty w swoich opiniach zwracają uwagę widzowie, którzy seans komedii Na twoim miejscu mają już za sobą. Choć film w reżyserii Antonio Galdámeza w regularnej dystrybucji jest zaledwie od kilku dni (6 stycznia) zdążył już podbić serca publiczności. Najnowszą produkcję TVN Warner Bros. Discovery obejrzało już ponad 100 000 osób.

Cieszymy się, że pierwsza w tym roku kinowa produkcja TVN Warner Bros. Discovery, „Na twoim miejscu” w reżyserii Antonio Galdámeza przyciągnęła do kin rzeszę spragnionych humoru widzów. Wierzę, że oprócz powodów do śmiechu, filmowa historia dostarczyła kinomanom refleksji nad tym co w życiu ważne, gdzie się gubimy w damsko-męskich relacjach, czego szukamy, a co przegapiamy w pędzie życia codziennego. Ogromna radość, że kinowe sale ponownie zapełniły się. Może z większą empatią i zrozumieniem spojrzymy na przeciwną płeć?

mówi Anna Waśniewska, producentka filmu

Niezwykła rozrywka na ekranie to efekt świetnej współpracy na planie zdjęciowym. Tak okres powstawania filmu wspomina Paulina Gałązka, która wcieliła się w postać zarówno Kasi jak i Krzyśka:

Miron to bardzo dobry partner i świetny człowiek. Bardzo się cieszę, że akurat w tym duecie stanęliśmy przed tak trudnym zadaniem aktorskim. Razem budowaliśmy obie role i było to wyzwanie. Na szczęście mamy podobne wartości zawodowe, lubimy grać do jednej bramki, a praca jest dla nas wymianą twórczą. Dzięki temu to zadanie stało się szansą do rozwoju i wzbogacenia nas o środki aktorskie drugiej osoby. To była wspaniała przygoda!

Z aktorskiego punktu widzenia to nie zamiana ciał, tylko granie Krzyśka, którego stworzyła Paulina i Kasi, którą stworzyłem ja, a potem konsekwencja ról po zamianie. Dodatkowo postaci osadziliśmy blisko nas samych, więc koniec końców będąc Krzyśkiem, grałem trochę to, jak Paulina widzi mnie i odwrotnie. To dość schizofreniczne, ale nie wiem, czy dałoby się do tego podejść inaczej. Nazwaliśmy nawet naszych bohaterów po zamianie Kasiek i Krzysia, żeby się w tym nie pogubić.

dodaje Miron Jagniewski, który również zmierzył się z wyzwaniem zagrania jednocześnie Krzysia i Kasi

Kasia i Krzysiek – młode, atrakcyjne małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Każdy dzień spędzają tak samo – na kłótniach. Aż do poranka, od którego muszą współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez… zamianę ciał. Od teraz Krzysiek jest Kasią, a Kasia Krzyśkiem. Każde z nich musi przejąć obowiązki tego drugiego i stawić czoła problemom, o których istnieniu wcześniej nie miało pojęcia… Czy to sprawi, że inaczej spojrzą na siebie nawzajem i nauczą się empatii? Zamiana ciał jest tylko wytrychem, z którego korzystają twórcy filmu, żeby móc powiedzieć kilka niebanalnych słów o współczesności.

Źrodło: NEXT FILM