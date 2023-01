"She Came to Me" z Joanną Kulig otworzy tegoroczne Berlinale 0

kadr z filmu "She Came to Me"

Zachwycająca komedia o miłości we wszystkich jej formach splata ze sobą historie uroczej obsady, postaci żyjących w romantycznej, tętniącej życiem metropolii Nowego Jorku. Kompozytor Steven Lauddem (Peter Dinklage) ma twórczą blokadę i nie może dokończyć muzyki do swojej wielkiej opery. Na polecenie swojej żony Patricii (Anne Hathaway), niegdyś jego terapeutki, wyrusza w poszukiwaniu inspiracji. To, co odkrywa, to znacznie więcej, niż się spodziewał lub sobie wyobrażał.

Reżyserka i scenarzystka Rebecca Miller była ostatnio gościem Berlinale w 2016 roku z filmem Plan Maggie, miała okazje być na festiwalu także w 2009 roku, kiedy prezentowano jej Prywatne życie Pippy Lee. She Came to Me został wyprodukowany przez Damona Cardasisa, Pamelę Koffler, Christine Vachon, Rebeccę Miller, Len Blavatnik i Anne Hathaway.

