To nie jest koniec "Minx". Starz przejmuję erotyczną komedię od HBO

Niedawno informowaliśmy, że platforma HBO Max postanowiła anulować serial Minx. Ta komedia z erotycznym podszyciem, dostała zamówienie na kolejny sezon, jednak niespodziewanie zmieniono decyzje. Teraz znalazł się chętny, serial przejmie platforma Starz.

fragment plakatu serialu "Minx"

Po olśniewającym pierwszym sezonie w HBO Max, serial zasłużył na kontynuację. Jednak gdy Warner Bros. Discovery zaczął stosować cięcia kosztów po niedawnej fuzji, seria była jedną z kilku wycofanych pomimo wcześniejszego zamówienia 2. sezonu. Istniała jednak nadzieja, że ​​Lionsgate TV znajdzie dom dla dobrze ocenianego serialu, i tak się stało, nowym domem serii jest Starz.

Twórczynią i producentką Minx jest Ellen Rapoport. W rolach głównych występują Ophelia Lovibond jako Joyce i Jake Johnson jako Doug.

Akcja Minx przenosi nas do Los Angeles z lat 70. XX wieku. Główna bohaterka to młoda, pewna siebie i mająca głowę pełną idealistycznych poglądów feministka imieniem Joyce. Chce stworzyć magazyn typowo dla kobiet. Jednak jej projekt zostaje odrzucany przez kolejne wydawnictwa, za sterami których stoją mężczyźni. Na jej drodze staje wtedy Doug – to specyficzny, pełen ulicznej mądrości dystrybutor niskobudżetowych filmów porno. Joyce łączy siły z mężczyzną i wspólnie rozpoczynają pracę nad wydaniem pierwszego erotycznego magazynu dla kobiet – ’’Minx’’. Tworząc go kobieta mierzy się z szukaniem modeli, niezbyt pochlebną opinią współpracowników oraz znajduje się w samym centrum wojny kulturowej. Czasopismo jednak osiąga sukces i na zawsze zmienia sposób patrzenia i myślenia kobiet o seksualności.

Źrodło: collider.com