Morgan Freeman w obsadzie nowego serialu Taylora Sheridana

Niezwykle utalentowany i popularny hollywoodzki aktor Morgan Freeman dołączył do obsady nowego serialu realizowanego dla Paramount+. Produkcja ta nosi tytuł Lioness, a za jej powstanie odpowiada obecny król seriali – Taylor Sheridan.

''Mroczny Rycerz powstaje''

Fabuła Lioness przeniesie nas do środowiska CIA i co ciekawe oprze się na prawdziwym programie agencji. Do CIA zwerbowana zostaje młoda marines Cruz Manuelos, której zadaniem jest zaprzyjaźnienie się z córką pewnego terrorysty i obalenie jego organizacji od wewnątrz.

Freeman wcieli się w Edwina Mullinsa. Mullins to sekretarz stanu USA. To na razie jedyne znane szczegóły na temat tego bohatera. Nie wiemy jaką rolę odegra w sprawie programu CIA o nazwie ’’Lioness’’.

Sheridan w swoim nowym dziele zebrał iście gwiazdorską obsadę. Oprócz Freemana na ekranie ujrzymy także Nicole Kidman, Zoe Saldana, Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, Stephanie Nur i Jonah Wharton.

Freeman najbardziej znany jest ze swoim wielkich ról w pełnometrażowych produkcjach. Z pewnością każdy z Was kojarzy go z Skazani na Shawshank, Bruce Wszechmogący czy trylogii Christophera Nolana opowiadającej o losach Batmana.

Sheridan zaś zasłynął serialem Yellowstone, który doczekał się już dwóch prequeli – 1883 i 1923. Współtworzył on także dramaty kryminalne, oba udane – Mayor of Kingstown i Tulsa King.

