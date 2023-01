''Fineasz i Ferb'' powrócą! Disney wznawia popularną kreskówkę 0

Fani oldskoolowej kreskówki Fineasz i Ferb skaczcie z radości, Disney bowiem podjął decyzję o wznowieniu przygód dwóch szalonych przyrodnich braci mających głowy pełne niecodziennych pomysłów.

Za reaktywację odpowiada twórca oryginału Dan Povenmire, który w ramach swojej umowy z Disney Branded Television zrealizuje 40 nowych odcinków tego serialu animowanego. Ich emisja podzielona zostanie na dwa sezony. Niestety na razie nie wiadomo nic o tym, kiedy rozpoczną się prace nad kontynuacją kreskówki, ani tym bardziej kiedy możemy spodziewać się premiery nowych odcinków. Z pewnością przyjdzie nam na nie trochę poczekać, bowiem projekt ten jest obecnie we wstępnej fazie rozwoju.

Fineasz i Ferb to dwaj przyrodni bracia z całą masą zwariowanych pomysłów, które codziennie starają się zrealizować. Wykorzystując każdy wolny dzień wakacji, Fineasz i Ferb bez trudu tworzą mini maszynę do znikania, cyrk, wesołe miasteczko czy łódź podwodną, czym doprowadzają do wściekłości swoją nastoletnią siostrę Fretkę. Pupilkiem ich całej rodziny jest dziobak Pepe, który w rzeczywistości jest tajnym Agentem P walczącym ze złym doktorem Dundersztycem.

Cieszycie się na ten powrót?

Źrodło: Variety