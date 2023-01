Jonathan Rhys Meyers na wojnie w Wietnamie - zobacz zwiastun ''Ambush'' 0

Wytwórnia Saban Films prezentuje pierwszy zwiastun filmu Ambush, którego akcja rozgrywa się w Wietnamie, oczywiście w trakcie trwającej tam wojny.

fragment plakatu promującego film ''Ambush''

Gwiazdami produkcji są znany z Dynastii Tudorów i Wikingów Jonathan Rhys Meyers oraz Aaron Eckhart, którego z pewnością kojarzycie z roli Harvey’a Denta w Mrocznym Rycerzu.

Ambush to pełen akcji brutalny epos o wojnie w Wietnamie. Przedstawiona historia opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Grupa doskonale wyszkolonych żołnierzy otrzymuje do wykonania misję na terytorium wroga podczas wojny w Wietnamie. Mają oni odzyskać za wszelką cenę i zniszczyć dokumenty, które mogą zmienić wynik konfliktu. Wykonanie tego planu stanie się piekłem na ziemi. Żołnierze decydują się na zejście do podziemi mając nadzieję na zaskoczenie wroga. Co jednak gdy wróg zdaje sobie sprawę z tego, że jego obrona ma luki i pragnie je wykorzystać do swoich celów?

Za reżyserię tego wojennego dramatu odpowiada Mark Burman, który jest także współautorem scenariusza wraz z Johnnym Lozano i Michaelem McClungiem. W jednej z głównych ról także Connor Paolo. Na ekranie ujrzymy także Mac Brandta, Jordana Johnsona-Hindsa i Jeffa Capertona.

Premiera Ambush w kinach i na VOD już 24 lutego.

