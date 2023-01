Eryk Lubos wyrusza TIRem na Ukraine w zwiastunie filmu "Tata" 0

Warner Bros Polska opublikowało pierwszy zwiastun filmu Tata, debiut fabularnego Anny Maliszewskiej z Erykiem Lubosem w roli głównej.

kadr z filmu "Tata"

Michał jest kierowcą TIRa i ojcem samotnie wychowującym córkę Miśkę. Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, jego córką opiekuje się ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena i Miśka są nierozłączne. Gdy ukraińska niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą w podróż. Przydrożne parkingi, życie w trasie, granica a wreszcie spotkanie z rodziną Lenki w Ukrainie to dla dziewczynek ważna lekcja siostrzeństwa, dorastania w zmieniającym się na ich oczach świecie peryferii Europy. Ukraina, która dla Lenki jest symbolem domu i cudownego dzieciństwa okaże się miejscem doświadczonym przez trudy życia i zmagania bohaterów. Dla Michała przymusowa podróż to czas dorastania do bycia tatą. Dzięki niej może w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i odkryje, co w jego życiu jest tak naprawdę najważniejsze.

Anna Maliszewska, napisała również scenariusz wraz z Przemysławem Chruścielewskim. W głównych rolach występują Eryk Lubos, Klaudia Kurak i Polina Gromova.

Kinowa premiera planowana jest na 24 lutego 2023 roku. Film można było zobaczyć w zeszłym roku m.in. na Warszawskim Festiwalu Filmowym.

Źrodło: Warner Bros Polska