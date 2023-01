Netflix kasuje kolejną produkcję. Nie będzie kolejnych sezonów animacji ''Martwy punkt: Paranormalny park'' 0

Netflix anulował kolejną popularną animację. Po Korporacji Konspiracji kolejnego sezonu nie doczeka się także Martwy punkt: Paranormalny park.

fragment plakatu promującego serial ''Martwy punkt: Paranormalny park''

Serial ten zadebiutował w ubiegłym roku i doczekał się dwóch sezonów. Trwały już prace nad scenariuszami trzeciej serii, która wraz z pierwotnym planem miała zakończyć całą historię. Nie poznamy jednak dalszych losów bohaterów tejże animacji. Nie uratowały jej nawet doskonałe opinie krytyków i 100% wynik na Rotten Tomatoes.

Prawdopodobnie serial uzyskał niski wskaźnik ukończenia programu. Z tego co w ostatnim czasie się dowiedzieliśmy to właśnie ten wynik w bardzo dużej mierze jest czynnikiem decydującym o przedłużeniu bądź anulowaniu danego programu. Jeśli wynosi on poniżej 50% produkcja ma dużo mniejsze szanse na kontynuację.

Tak o tej smutnej informacji poinformował twórca serialu Hamish Steele:

Serial Martwy punkt: Paranormalny park oparty jest na łączących horror z komedią powieściach graficznych Hamisha Steele’a DeadEndia oraz na krótkometrażowym filmie Dead End. Na ekranach śledzimy przygody Barneya, Normy oraz ich magicznego mówiącego psa o imieniu Pugsley. Gdy młodzi bohaterowie rozpoczynają wakacyjną pracę w miejscowym domu strachów, szybko przekonują się, że atrakcja zamieszkała jest przez prawdziwe siły nadprzyrodzone. Pod przewodnictwem sarkastycznego demona o imieniu Courtney schodzą do podziemnego wymiaru, w którym muszą stawić czoła maskotkom-zombie, teleturniejowym demonom, wysysającym sen wiedźmom i – o zgrozo! – pierwszym miłościom.

