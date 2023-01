''Niewidzialna wojna'' - serial Patryka Vegi już dostępny w serwisie CANAL+ online 0

Skandale, seks, afery i polityka. Patryk Vega kojarzony jest z bezkompromisowym, brutalnym kinem. Bez względu na ocenę jego twórczości, Vega jest na pewno istotną postacią polskiego kina, a jego filmy zyskują rzeszę fanów. W serwisie CANAL+ online dostępne są już wszystkie odcinki jego nowego serialu Niewidzialna wojna.

Niewidzialna wojna to historia najbardziej popularnego i kontrowersyjnego polskiego reżysera, przedstawiająca jego życie od lat młodzieńczych aż do lat obecnych.

W tytułową rolę wcielił się Rafał Zawierucha, który codziennie na planie przechodził spektakularną metamorfozę, by upodobnić się do reżysera. Towarzyszy mu Anna Mucha w roli matki samotnie wychowującej syna. Trzeba przyznać, że ta relacja jest przedstawiona w filmie z dużą uwagą i ładunkiem emocjonalnym. Widać, jak ważną rolę w życiu reżysera odgrywała wspierająca go mama.

O Patryku Vedze piszę się dużo i różnie. Jedni go kochają, inni krytykują, ale nikogo nie pozostawia obojętnym. Vega sprzedał 40 milionów biletów, jego filmy przyciągały do kin milionową widownię, konsekwentnie podbijając stawkę Box Office.

Serial ten powstał na kanwie fabularnego filmu, który swoją kinową premierę miał we wrześniu tego roku. Składa się na niego sześć odcinków.

Źrodło: Canal+