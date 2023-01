Premiera "The Last of Us" drugim co do wielkości debiutem HBO od ponad dekady 1

Niezwykle oczekiwana seria The Last of Us została niemal jednogłośnie uznana za najlepszą adaptację gry wideo wszechczasów – nie jest to wysoka poprzeczka do przekroczenia, ale mimo to – wykręciła również fenomenalne liczby dla HBO.

fragment plakatu serialu "The Last of Us"

Na podstawie dostępnych danych niedzielną premierę serialu obejrzało 4,7 miliona widzów na platformach linearnych i HBO Max. To drugi co do wielkości debiut HBO od czasów Zakazanego imperium z 2010 roku, ustępując tylko zeszłorocznemu Gra o tron: Ród Smoka. Debiut The Last of Us jest również dwukrotnie większy niż zanotował drugi sezon Euforii, która jest jedną z najpopularniejszych w ofercie HBO. Dodajmy także, że oglądalność serialu HBO w niedzielne wieczory zazwyczaj stanowi około 20–40% całkowitej widowni.

Serial wywołał również furię w mediach społecznościowych, zajmując pierwsze miejsce na Twitterze w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie w niedzielny wieczór. Ponadto zwiastuny pierwszego sezonu zgromadziły do ​​tej pory ponad 100 milionów wyświetleń na całym świecie.

Bohaterem The Last of Us jest Joel (Pedro Pascal), pogrążony w żałobie mężczyzna w średnim wieku, który przeżywa plagę i wyrusza na misję przez kraj w postapokaliptycznej Ameryce z nastoletnią Ellie, graną przez Bellę Ramsey.

