To plotka! Vin Diesel nie ma angażu w serii ''Avatar''

Trzy lata temu Vin Diesel na swoim Instagramie opublikował wideo z Jamesem Cameronem. Obaj panowie byli na planie realizowanych w tym samym czasie dwóch kontynuacji Avatara z 2009 roku. Gwiazdor '’Szybkich i wściekłych'’ w swoich wypowiedziach z tamtych czasów sugerował jakoby miał pracować z Cameronem, co było jego marzeniem. Od tego momentu wszyscy czekaliśmy na jakieś potwierdzenie tych słów.

Wątpliwości rozwiał producent Jon Landau, który w rozmowie z magazynem Empire powiedział, że Diesel nigdy nie był zaangażowany w żaden z sequeli ’’Avatara’’.