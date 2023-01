Zrozpaczony Willem Dafoe na plakacie thrillera ''Inside'' 0

Studio Focus Feature prezentuje plakat swojego najnowszego filmu Inside z Willem'em Dafoe w roli złodzieja dzieł sztuki. Premiera filmu już za dwa miesiące.

Dafoe wciela się w bohatera imieniem Nemo, który to jest złodziejem dzieł sztuki. Mężczyzna zostaje uwięziony w nowojorskim luksusowym apartamencie znajdującym się na ostatnim piętrze wieżowca, tuż po tym, jak jego skok nie poszedł zgodnie z planem. Otoczony zewsząd różnymi bezcennymi skarbami, musi użyć całego swojego sprytu i inwencji, aby przetrwać.

Plakat daje nam pierwsze spojrzenie na tego bohatera, który stojąc pośrodku czegoś wyglądającego na brodzik, wśród zieleni, patrzy w górę rozkładając ręce w rozpaczy i nadziei na wydostanie się z tego więzienia.

Film jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Vasilisa Katsoupisa mającego na swoim koncie dotychczas jedynie dokument My Friend Larry Gus. Reżyserował on na podstawie scenariusza doświadczonego w tych fachu Bena Hopkinsa.

Premiera Inside już 10 marca. Film z pewnością utrzyma Was w napięciu do samego końca, a będzie to głównie zasługą Dafoe, który posiada niesamowite zdolności aktorskie i idealnie wciela się w role bohaterów psychicznych i zatraconych.

Źrodło: Collider