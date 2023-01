"Pokolenie Ikea" - zobaczcie teaser głośnego polskiego filmu będącego ekranizacją bestsellera 0

Szybki seks nigdy nie był bardziej dostępny – wiedzą o tym bohaterowie Pokolenia Ikea, ekranizacji bestsellerowej książki o tym samym tytule, autorstwa Piotra C.. W dobie aplikacji randkowych wszystko jest na wyciągnięcie ręki – noc bez zobowiązań, realizacja fantazji, nowa kochanka, nowy partner. Tylko czy to wystarczy? O takim świecie, z dystansem i ironią, opowiada Pokolenie Ikea. To kino erotyczne skupione na męskim bohaterze. Teaser właśnie trafił do sieci.

Dagmara Bryzek, Bartosz Gelner - "Pokolenie Ikea"

Pierwszy raz o alfabecie kobiet usłyszałem w liceum. Każda litera to imię kobiety. Kolejność i ilość – bez znaczenia – zaczyna swoją opowieść filmowy Piotr Czarny. Jest pracownikiem kancelarii, który podczas studiów prowadził minimalistyczny tryb życia. Odbija to sobie teraz. Kiedy nie jest w kancelarii, jest na łowach. Jego swój wygląd i styl zapewniają mu powodzenie u kobiet. Jest w stanie poderwać niemal każdą kobietę i wykorzystuje to przy każdej okazji.

Najważniejszymi inspiracjami dla Pokolenia Ikea są filmy Don Jon* i Dziennik Bridget Jones, które pod płaszczykiem płytkiej komercji i nasyconych kolorami obrazków ukryły przesłanie społeczne dotyczące związków. Twórczość Piotra C. obrazuje zmiany w relacjach damsko-męskich w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.*

mówi Dawid Gral, reżyser filmu

Reżyser portretuje Czarnego z wyjątkową wrażliwością, humorem i przede wszystkim bez zbędnego moralizatorstwa. Jestem pewna, że "Pokolenie *Ikea" przypadnie do gustu nie tylko fanom serii Piotra C., ale że odnajdą się w nim wszyscy, którym w dzisiejszych czasach wcale nie tak łatwo przychodzi mówienie o najważniejszym. O miłości.*

dodaje Monika Raj, producentka filmu

W roli Piotra i Olgi zobaczymy Bartosza Gelnera i Michalinę Olszańską. W pozostałych rolach występują m.in.: Majka Jeżowska, Paweł Małaszyński, Jan Aleksandrowicz-Kraśko, Sławomir Mandes, Dagmara Bryzek, Adrianna Izydorczyk, Zuzanna Galewicz, Mateusz Dymidziuk, Marta Bryła i – po raz pierwszy na wielkim ekranie – Adi Nowak.

Film w kinach od 3 marca 2023 roku.

Źrodło: NEXT FILM