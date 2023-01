Zwiastun film "Ukryta sieć" ekranizacji bestsellera Jakuba Szamałka 0

Monolith Films opublikowało premierowy zwiastun thrillera Ukryta sieć, ekranizacji bestsellera Jakuba Szamałka, nazywanego polską odpowiedzią na słynne Millenium autorstwa Stiega Larssona.

Młoda dziennikarka Julita Wójcicka prowadzi śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci telewizyjnego celebryty. Uważa, że to co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią. Każdy krok, który zbliża Julitę do odkrycia prawdy, ściąga na nią śmiertelne niebezpieczeństwo. Ktoś ją obserwuje, zna jej najbardziej wstydliwe tajemnice, wyprzedza jej każdy ruch. Aby nie stać się kolejną ofiarą Julita musi wniknąć w ukrytą sieć cyber powiązań i odkryć tajemnice, których być może wolałaby nie poznać.

Wszystkich nas otaczają na co dzień setki urządzeń elektronicznych. To wiemy. Ale czy zdajemy sobie sprawę, że niemal każde z nich, to potencjalnie czyjeś oczy i uszy?

Za sterami produkcji stoi Piotr Adamski, znany z filmu Eastern. W obsadzie znajdują się się między innymi Magdalena Koleśnik, Andrzej Seweryn, Piotr Trojan i Mikołaj Grabowski. Jakub Szamałek odpowiada za scenariusz, a wspomogli go w pisaniu Adamski i Łukasz M. Maciejewski.

Premiera kinowa filmu planowana jest na 10 marca 2023 roku.

Źrodło: Monolith Films