Jeremy Renner wyszedł ze szpitala i jest już w domu 0

Jeremy Renner, aktor znany z filmów Marvela, gdzie wciela się w Hawkey’a, po zagrażającym życiu wypadku jakiego doznał na początku stycznia, doszedł do siebie już na tyle, że został wypisany ze szpitala do domu.

''Mayor of Kingstown''

O wyjściu ze szpitala w swoich mediach społecznościowych poinformował sam Renner. Opublikował on na Twitterze krótki, ale poruszający wpis.

Renner odpowiedział na wpis umieszczony na oficjalnym profilu Mayor of Kingstown, serialu w którym gra główną rolę, i który właśnie powrócił z drugim sezonem. Napisał, iż 1. odcinek 2. sezonu mógł obejrzeć już z rodziną w domu.

Drugi sezon tego serialu zadebiutował na Paramount+ 14 stycznia, tak więc Renner jest już w domu od dobrych kilku dni.

To, że aktor wrócił do rodziny nie oznacza końca jego zdrowotnych problemów. Po tym jak wypadł z pługu śnieżnego, który potem przejechał po jego nodze, Renner doznał poważnych urazów klatki piersiowej i urazów ortopedycznych. Przeszedł już dwie operacje, jednak z pewnością czekają go kolejne. Powrót do zdrowia będzie wymagał wielu operacji rekonstrukcyjnych, a według lekarzy powrót aktora do pełnej sprawności może zająć nawet dwa lata.

Źrodło: Twitter