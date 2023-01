Amber Midthunder sugeruje możliwą kontynuację filmu ''Predator: Prey'' 0

Film Predator: Prey, który swoją premierę miał w sierpniu na platformie Hulu możliwe, iż otrzyma kontynuację. Nie ma jeszcze żadnych oficjalnych informacji na ten temat, ziarno w tej kwestii zasiała jednak odtwórczyni głównej roli.

Amber Midthunder, która indywidualnie zmierzyła się z morderczym kosmitą w rozmowie z portalem Variety zapytana o możliwość kontynuacji odpowiedziała, iż wszystko jest możliwe.

Nie mam pewnych informacji. To nie jest żadna oficjalna informacja, ale nie mówię, że nic w kwestii sequela się nie dzieje. Cały czas rozmawiamy z twórcami i producentami o różnych rzeczach, a kontynuacja '’Predator: Prey'’, jest jedną z tych rzeczy.

Oczywiście, jestem gotowa. Uwielbiam ten film i byłabym bardzo szczęśliwa móc zrobić to jeszcze raz dodała Midthunder zapytana o to czy chciałaby zagrać w kontynuacji.

Historia w filmie Predator: Prey została osadzona 300 lat temu. To opowieść o młodej kobiecie, Naru, zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczce należącej do plemienia Komanczów. Została wychowana w cieniu najbardziej legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny, więc gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi, postanawia chronić swój lud. Ofiara, którą śledzi i ostatecznie konfrontuje, okazuje się wysoce rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu z zaawansowanym technicznie arsenałem, co skutkuje okrutną i przerażającą rozgrywką między dwoma przeciwnikami.

Źrodło: Variety