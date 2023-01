''Zbrodnie po sąsiedzku'' - Meryl Streep dołącza do obsady 3. sezonu 0

Rozpoczęły się prace na planie trzeciego sezonu kryminalnej komedii Hulu Zbrodnie po sąsiedzku. Produkcja okazała się hitem platformy, a sądząc po obsadzie, nadchodzący sezon może liczyć na jeszcze większą oglądalność.

Do obsady trzeciej serii dołączyła wielka hollywoodzka gwiazda, wielokrotnie nominowana do Złotych Globów i Oscara. Mowa o Meryl Streep. Aktorka ta najbardziej znana jest z swoich doskonałych występów w pełnometrażowych filmach, jednak czasami zdarzało jej się trafić do programu telewizyjnego. Tak było w przypadku m.in. Aniołów w Ameryce czy Wielkich kłamstewek.

Streep dołączyła do Paula Rudda oraz powracających Steve Martina, Martina Shorta i Seleny Gomez. Niestety, ale szczegóły roli aktorki trzymane są w tajemnicy. Rudd zaś wciela się w Bena Glenroy’a. Bohater ten na chwilę pojawił się w finałowej scenie drugiej serii.

Oto w jaki sposób obsada serialu ogłosiła angaż Meryl Streep:

Bohaterami Zbrodni po sąsiedzku są trzej samozwańczy fani zagadek kryminalnych. Gdy w nowojorskim apartamentowcu, w którym mieszkają dochodzi do morderstwa postanawiają oni rozwiązać jego zagadkę. W trzeciej serii będą starać się rozwiązać tajemnicę śmierci Bena Glenroy’a, aktora który padł martwy w trakcie odgrywania swojej postaci na deskach Broadway’u.

Premiera 3. sezonu Zbrodni po sąsiedzku planowana jest na ten rok.

Źrodło: Collider, Twitter