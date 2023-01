Antoine Fuqua wyreżyseruje biografię Michaela Jacksona 0

Lionsgate ogłosiło, że Antoine Fuqua wyreżyseruje nadchodzącą, długo oczekiwaną biografię Michaela Jacksona, która nosić będzie prosty tytuł Michael.

Fuqua, którego kojarzymy z reżyserowania tak znanych i lubianych produkcji jak Dzień próby, Bez litości i Wyzwolenie z 2022 roku, zamie się reżyserią filmu, który ma zostać wyprodukowany przez nagrodzonego Oscarem producenta Grahama Kinga (Bohemian Rhapsody). Scenariusz do filmu napisze trzykrotnie nominowany do Oscara John Logan (Gladiator). Dodajmy także, że zarówno Logan, jak i King pracowali razem przy Aviatorze stworzonym przez Martina Scorsese.

Zgodnie z zapowiedzią Lionsgate, Michael przedstawi widzom nigdy wcześniej nie opowiadany i dogłębny portret skomplikowanego człowieka, który został królem popu. Film będzie eksplorował wszystkie aspekty życia Michaela, w tym jego najbardziej kultowe występy, które doprowadziły go do zostania największym artystą estradowym wszechczasów. Obecnie żadne inne informacje na temat filmu nie są dostępne, ale firma Lionsgate będzie dystrybuować film na całym świecie.

Michael Jackson przez wielu uważany jest za jednego z największych artystów wszechczasów, jeśli nie za największego. Jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów, najczęściej nagradzanym muzykiem i nadal wyróżnia się posiadaniem najlepiej sprzedającego się albumu. Przez całe życie Jackson zdobył niezliczone nagrody i został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

