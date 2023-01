Eddie Murphy ujawnia, co przekonało go do powrotu do "Gliniarza z Beverly Hills 4" 0

Podczas trasy prasowej promującej nadchodzącą komedię Netflixa My i wy, nominowany do Oscara Eddie Murphy w jednym z wywiadów rozmawiał m.in o powrocie do serii Gliniarz z Beverly Hills.

kadr z filmu "Gliniarz z Beverly Hills II"

Murphy, został zapytany co w końcu skłoniło go do powiedzenia tak dla powrót do serii po tylu latach nieobecności. Oczywiście nie miałoby najmniejszego sensu robić kolejnej części bez Murphy’ego, który ponownie wcieliłby się w rolę Axela Foleya, więc studio, scenarzyści, producenci i wszyscy inni musieli czekać, aż znajdzie się na pokładzie. I okazuje się, że musiał usłyszeć tylko jedno imię.

Jerry Bruckheimer, producent pierwszych części. Kiedy się zaangażował i zaczął pracować nad scenariuszem, wiedział już, czym powinien być Gliniarz z Beverly Hills. Kiedy powrócił, wszystko zaczęło się układać. Ponieważ próbowaliśmy przez lata, może 10, 12 lat, i przez ten czas musiałem przeczytać pięć lub sześć różnych scenariuszy i nigdy nie było dobrze. Jerry wrócił i zna się na rzeczy i poskładał to w całość. Nakręcił [Top Gun: Maverick] zaledwie w zeszłym roku, a do tego serii Bad Boys to Jerry Bruckheimer. Więc mamy tą samą osobę za sterami Gliniarza z Beverly Hills, nie mogę się doczekać, aż ludzie to zobaczą.

wyjawił Eddie Murphy

Ponadto Murphy poświęcił również chwilę, aby przyznać, że tak długie czekanie na powrót Axela Foleya zebrało swoje żniwo. Teraz, po sześćdziesiątce, Murphy nie jest już gwiazdą kina akcji, którą był, prawie 40 lat temu.

Nie mam 21 lat. To było dawno temu i to naprawdę fizyczny film. Wiem, że Tom Cruise lubi robić takie rzeczy, ale ja lubię być na kanapie. Nie lubię przeskakiwać, strzelać i biegać, a musiałem to robić, w wyniku czego na końcu filmu miałem ortezę kolana. Miałem ortezę kolana, mam poobijane plecy i tak dalej. Ale ten film będzie wyjątkowy.

zakończył Murphy

Netflix nie ujawnił jeszcze dalszych szczegółów na temat filmu Gliniarz z Beverly Hills: Axel Foley.

Źrodło: collider.com