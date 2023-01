Oto nowa metoda psychoterapii - zobacz zwiastun komediowego serialu ''Shrinking'' 0

Harrison Ford, ''Shrinking''

Serial podąża za pogrążonym w żałobie terapeutą, w tej roli Segel, który zaczyna łamać zasady i mówić swoim klientom dokładnie to, co myśli. Ignorując swoje wykształcenie i etykę, dokonuje ogromnych, burzliwych zmian w życiu ludzi… w tym we własnym. Efekty tych działań przekraczają jego najśmielsze oczekiwania.

Na ekranie ujrzymy także Harrisona Forda, aktora specjalizującego się w pełnometrażowych produkcjach, dla którego jest to druga większa rola w dziele odcinkowym. Wcześniej podziwiać mogliśmy go w prequelu Yellowstone – 1923, gdzie wcielił się w Jacoba Duttona.

Oto wspomniana zapowiedź:

Na ekranie ujrzymy także Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie i Lukita Maxwell.

Premiera Shrinking na platformie Apple TV+ już 27 stycznia. W ten dzień w serwisie pojawią się dwa pierwsze odcinki. Kolejne pojedyńczo debiutować będą co piątek. Na pierwszy sezon składa się 10 odcinków.

Źrodło: Dark Horizons