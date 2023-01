Alex Wolff dołączył do obsady trzeciej części "Cichego miejsca" 0

Alex Wolff ponownie spotyka się z reżyserem Michaelem Sarnoskim, tym razem współpracować będą przy trzeciej odsłonie hitowej serii Ciche miejsce.

kadr z filmu "Dziedzictwo. Hereditary"

Wolff i Sarnoski pracowali wcześniej razem w uznanym przez krytyków dramacie Świnia z 2021 roku. Aktor dołączy do wcześniej ogłoszonych głównych gwiazd, zdobywczyni Oscara Lupity Nyong'o i znanego ze Stranger Things Josepha Quinna. Nie ujawniono jeszcze w jaką rolę się wcieli.

A Quiet Place: Day One wyreżyseruje Michael Sarnoski, a na podstawie pomysłu Johna Krasinskiego. Film jak sam tytuł wskazuje skupi się na początku inwazji przez istoty, które ostatecznie opanowały cały świat, eliminując większość ludzkiej populacji. Prequel będzie dalej rozwijał tę koncepcję, jednocześnie zmieniając perspektywę, ponieważ tym razem nie skupimy się na rodzinie Abbottów, za którą podąża główna seria.

Premiera A Quiet Place: Day One, pierwotnie zaplanowana była na 22 września 2023 r., jednak data została zmieniona na 8 marca 2024 r. Nowa data sprawi, że film nie będzie miał bezpośredniej konkurencji, ale zadebiutuje w tym samym miesiącu, co dwa głośne filmy, Godzilla vs. Kong 2 i Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Poza nadchodzącym prequelem, Wolffa będzie można zobaczyć także w innym głośnym projekcie – biografii Oppenheimera Christophera Nolana.

