Zwiastun serialu "The Gold" o jednym z największych napadów w historii

Pojawiła się zapowiedź serialu The Gold, zainspirowanego kultową i prawdziwą historią napadu na Brink’s-Mat i trwającym od dziesięcioleci łańcuchem wydarzeń, które nastąpiły po nim.

kadr z serialu "The Gold"

26 listopada 1983 r. sześciu uzbrojonych mężczyzn włamało się do magazynu bezpieczeństwa Brink’s-Mat w pobliżu londyńskiego lotniska Heathrow i nieumyślnie natknęło się na sztabki złota warte 26 milionów funtów. To, co według ówczesnych detektywów było typowym napadem z bronią w ręku na Old Kent Road, stało się przełomowym wydarzeniem w brytyjskiej historii kryminalnej, niezwykłym nie tylko ze względu na skalę kradzieży, wówczas największej w historii świata, ale także ze względu na późniejsze dziedzictwo.

The Gold wyreżyserowali nagrodzony Oscarem filmowiec Aneil Karia i Lawrence Gough, na podstawie scenariusza napisanego przez Neila Forsytha. W rolach głównych występują Hugh Bonneville, Jack Lowden, Dominic Cooper, Charlotte Spencer, Tom Cullen, Emun Elliott, Sean Harris, Ellora Torchia i Stefanie Martini.

Producentami wykonawczymi serialu są Forsyth i Ben Farrell dla Tannadice Pictures, Tommy Bulfin dla BBC oraz Kate Laffey i Claire Sowerby-Sheppard dla VIS. The Gold będzie miał swoją premierę w Wielkiej Brytanii w BBC One i BBC iPlayer, a następnie zadebiutuje w USA w Paramount +.

Źrodło: BBC One