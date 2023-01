Rekordowa liczba wyświetleń zwiastuna 3. sezonu ''The Mandalorian'' 0

Zwiastun trzeciego sezonu serialu ze świata '’Gwiezdnych wojen'’ The Mandalorian osiągnął rekordową liczbę wyświetleń. Pokonał będący do tej pory na pierwszym miejscu trailer Obi Wan-Kenobi.

W przeciągu 24-godzin od debiutu zwiastun The Mandolorian wyświetlony został 83,5 miliona razy. Według studia Lucasfilm to jak na razie najlepszy debiut zapowiedzi serialu Disney+ należącego do uniwersum '’Gwiezdnych wojen'’. Dotychczas pierwsze miejsce dzierżył zwiastun Obi Wan-Kenobi, który w ciągu pierwszej doby od premiery osiągnął 58 milionów wyświetleń.

Stworzony przez Jona Favreau serial The Mandalorian na Disney+ zadebiutował w listopadzie 2019 roku i szybko stał się flagową produkcją tej platformy. Drugi sezon miał swoją premierę pod koniec 2020 roku. Trzeci trafi do biblioteki streamera już 1 marca.

Serial doczekał się już swojego spin-offa Księga Boby Fetta, opowiadającego o nowym życiu na Tatooine tytułowego bohatera.

Podróże Mandalorianina przez galaktykę Gwiezdnych Wojen trwają. Niegdyś samotny łowca nagród, Din Djarin ponownie połączył siły z Grogu. Tymczasem Nowa Republika stara się odciągnąć galaktykę od jej mrocznej historii. Ścieżki Mandalorianina skrzyżują się ze starymi sojusznikami i zyskają nowych wrogów, gdy on i Grogu będą kontynuować wspólną podróż.

Źrodło: Dark Horizons