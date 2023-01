''Swallowed'' - zwiastun nowego horroru od reżysera ''Ruin'' 0

Carter Smith, reżyser dość udanego horroru Ruiny opartego na powieści Scotta Smitha powraca z kolejnym filmem z gatunku horroru ciała. W sieci za pośrednictwem Momentum Pictures zadebiutował zwiastun Swallowed.

Produkcja ta śledzi losy dwójki najlepszych przyjaciół podczas ich ostatniej wspólnej nocy przesiąkniętej koszmarem narkotyków i przerażającej intymności. Benjamin zamierza wyjechać do Los Angeles, aby grać w filmach dla dorosłych. Z tego powodu świętuje ostatnią wspólną noc ze swoim bliskim przyjacielem, Domem. Ten chce zrobić mu niespodziankę angażując ich w transakcję narkotykową, aby Benjamin miał dodatkowy zastrzyk gotówki na podróż. Sprawy szybko zaczynają się jednak komplikować…

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Za reżyserię i scenariusz Swallowed odpowiada Carter Smith. W rolach głównych występują Jena Malone jako Alice, Mark Patton jako Rich, Cooper Koch jako Benjamin i Jose Colon jako Dom.

Swallowed nie trafi niestety do kin. Premiera tego horroru odbędzie się 14 lutego. Dostępny będzie on na VOD. Widzowie mogli go już oglądać na kilku festiwalach. Wszędzie zebrał dobre opinie zarówno od widzów, jak i krytyków.

Źrodło: ComingSoon